России принадлежит треть оружейного рынка Африки — эксперт

Москва, 27 июля. Подписание договора о военном сотрудничестве России с 16 странами Африки не является чем-то удивительным, учитывая прочные позиции РФ на юге африканского континента. Такое мнение выразил эксперт Института Африки РАН Евгений Корендясов.

На полях саммита БРИКС состоялось подписание меморандума о военно-техническом сотрудничестве России и Сообщества развития Юга Африки. Этот факт поможет поддержать стабильность в регионе.

По мнению ряда экспертов, Россию и Африку связывают давние отношения, которые зародились еще во времена СССР. Москва оказывала военную помощь Анголе и Мозамбику и поддерживала контакты с другими странами региона.

Как считает африканист Евгений Корендясов, главными партнерами РФ в Африке по-прежнему можно считать названные страны, к ним присоединилась и Зимбабве.

«Данное соглашение не является неожиданностью и представляет собой продолжение тех достаточно системных отношений в области военно-технического сотрудничества, которые есть у Москвы со странами САДК», — подчеркнул эксперт, его слова приводит издание «Экономика сегодня».

Саммит БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге, открыл новые двери для формирования партнерских отношений, добавил он. Укрепление сотрудничества по военной линии связано с борьбой против террористов, пояснил Корендясов.

Интересно, что главными конкурентами России в вопросах военно-технического партнерства с Африкой являются США и Китай. При этом РФ ежегодно поставляет в регионе оружия на 1 млрд долларов. По оценкам эксперта, России принадлежит треть рынка оружия на черном континенте, поэтому Вашингтону и Пекину придется считаться с Москвой.