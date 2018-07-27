ТНТ отреагировал на ситуацию с изъятием участка «Дома-2»

Москва, 27 июля. Телеканал ТНТ рассчитывает, что место съемок реалити-шоу «Дом-2» останется на прежнем месте согласно действующим договорам. Об этом сообщили в пресс-службе канала.

«У нас действующий контракт с подрядчиком и мы уверены, что он будет исполнять свои обязательства в рамках контракта», — заявил ТАСС представитель ТНТ.

Участок, на котором находится съемочная площадка проекта и где планируется построить дорогу из Саларьево в Марьино, принадлежит «ЕТК-Инвест».

Как сообщает «Вечерняя Москва», ранее столичные власти заявляли о планах по сносу съемочной площадки «Дома-2». Участок площадью почти 3 га находится в районе поселка Летова Роща в Новой Москве.