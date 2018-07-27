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ТНТ отреагировал на ситуацию с изъятием участка «Дома-2»
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    ТНТ отреагировал на ситуацию с изъятием участка «Дома-2»

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    ТНТ отреагировал на ситуацию с изъятием участка «Дома-2»

    Москва, 27 июля. Телеканал ТНТ рассчитывает, что место съемок реалити-шоу «Дом-2» останется на прежнем месте согласно действующим договорам. Об этом сообщили в пресс-службе канала.

    «У нас действующий контракт с подрядчиком и мы уверены, что он будет исполнять свои обязательства в рамках контракта», — заявил ТАСС представитель ТНТ.

    Участок, на котором находится съемочная площадка проекта и где планируется построить дорогу из Саларьево в Марьино, принадлежит «ЕТК-Инвест».

    Как сообщает «Вечерняя Москва», ранее столичные власти заявляли о планах по сносу съемочной площадки «Дома-2». Участок площадью почти 3 га находится в районе поселка Летова Роща в Новой Москве.

    Автор: Катерина Михайлиди
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