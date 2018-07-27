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«Аэрофлот» откроет регулярные рейсы в Грозный
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    «Аэрофлот» откроет регулярные рейсы в Грозный

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    «Аэрофлот» откроет регулярные рейсы в Грозный

    Москва, 27 июля. Авиакомпания «Аэрофлот» с 28 октября начнет на регулярной основе совершать рейсы по направлению Москва — Грозный.

    По данным сервиса «Яндекс. Расписания», рейс SU1498 вылетит из московского аэропорта «Шереметьево» в 8.35 28 октября и прибудет в столицу Республики Чечня в 11.25. Пассажиров разместят на борту самолета Airbus A320.

    Стоит отметить, что пока рейсы по данному маршруту осуществляют перевозчики UTair и «Азимут».

    «Аэрофлот» откроет регулярные рейсы в Грозный

    Что касается «Аэрофлота», авиакомпания за первое полугодие текущего года перевезла свыше 16 миллионов пассажиров, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

    Ранее стало известно, что лоукостер «Победа», который входит в группу компании «Аэрофлот», получил допуск на полеты из Москвы в Дублин.

    Автор: Екатерина Кухарева
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