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Украина
Главу «Нафтогаза» освободили от штрафа в 300 млн долларов
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    Главу «Нафтогаза» освободили от штрафа в 300 млн долларов

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    Главу «Нафтогаза» освободили от штрафа в 300 млн долларов

    Киев, 27 июля. Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев освобожден от уплаты штрафа в размере около 300 млн долларов (7,027 млрд гривен), который на него наложила фискальная служба Украины за отказ оформлять газ, поставленный росийским «Газпромом» в Донбасс. Соответствующее решение принял в пятницу Подольский районный суд Киева.

    Вместе с этим суд постановил закрыть дело о нарушении таможенных правил, которое было открыто в отношении того же Коболева. При этом закрывать такое же уголовное дело против самого «Нафтогаза» суд отказался.

    Андрей Коболев

    Напомним, несколько дней назад сообщалось, что «Нафтогаз Украины» не сможет получить от российской корпорации «Газпром» компенсацию по решению Стокгольмского суда, по крайней мере, в ближайшем будущем. 

    Ранее «Нафтогаз Украины» отказался прекратить арест активов российской компании «Газпром» в Евросоюзе.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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