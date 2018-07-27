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СК установил троих причастных к гибели летчика ВКС РФ Филипова в Сирии
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    СК установил троих причастных к гибели летчика ВКС РФ Филипова в Сирии

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    СК установил троих причастных к гибели летчика ВКС РФ Филипова в Сирии

    Москва, 27 июля. Следственный комитет РФ установил троих причастных к гибели в Сирии российского военного летчика Романа Филипова и попросил суд заочно арестовать их.

    Как уточнил источник, близкий к следствию, с соответствующим ходатайством следствие обратилось в Басманный суд Москвы. Просьба СК РФ была удовлетворена в отношении двоих обвиняемых Сохта Тарека Наураса и Сохта Амера Иззата. Оба гражданина Сирии заочно арестованы и объявлены в международный розыск, отметил в комментарии ТАСС представитель суда.

    Напомним, Роман Филипов героически погиб в Сирии 3 февраля. Его штурмовик Су-25 был сбит на подконтрольной террористам территории в провинции Идлиб. Смертельно раненый летчик до последнего вел неравный бой с боевиками, а затем подорвал себя гранатой со словами «Это вам за пацанов!». 6 февраля ему посмертно было присвоено звание героя России.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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