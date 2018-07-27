НАТО объяснила сопровождение российских Су-24 британскими самолетами

Брюссель, 27 июля. Руководство НАТО отреагировало на инцидент над акваторией Черного моря, где британские истребители Typhoon сопровождали российские Су-24.

Представитель военного блока отметил, что цель НАТО — поддерживать безопасность своих союзников. В то же время он не смог прокомментировать детали операции и переадресовал попросил задать этот вопрос ВВС Великобритании.

«Расширенная миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства помогает поддерживать безопасность в Черноморском регионе и демонстрирует единство и решимость», — отметили в руководстве Североатлантического альянса.

Там пояснили, что воздушные патрули НАТО реагируют на военные и гражданские самолеты, которые появляются возле воздушного пространства союзников, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что несколько истребителей Typhoon поднялись с британской авиабазы в Румынии, чтобы сопроводить российские Су-24 в районе Черного моря.

Отметим, что самолеты НАТО, «защищающие воздушное пространство союзников», нередко осуществляют разведывательные полеты возле российских границ. Так, например, накануне американский самолет-разведчик RQ-4B и британский Sentinel R.1 были замечены у берегов Крыма.