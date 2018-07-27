Порошенко учредил для «узников Кремля» премию имени националиста и антисемита Лукьяненко

Киев, 27 июля. Президент Украины Петр Порошенко сообщил об учреждении стипендии для «узников Кремля», награда названа в честь недавно скончавшегося украинского диссидента и националиста Левко Лукьяненко.

Премия будет вручаться лицам, обвиненным в России в экстремизме и содержащимся под стражей на территории страны, сообщают украинские СМИ. Часть стипендии получат члены семей «узников», деньги можно будет потратить на медицинские и социальные услуги, а также на юридическую помощь.

Напомним, общественный деятель и соучредитель Украинской Хельсинской группы Левко Лукьяненко скончался в Киеве 7 июля. Он был известен своими националистическими заявлениями, например, Лукьяненко неоднократно говорил, что украинки должны выходить замуж только за украинцев.

Лукьяненко также выступал против русского языка и российских СМИ на Украине, нередко диссидент позволял себе и откровенно антисемитские высказывания.

Напомним, одним из самых известных украинских заключенных в России является режиссер Олег Сенцов. По версии следствия, он намеревался осуществить серию терактов на территории Крыма. В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы.