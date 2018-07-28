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Новости Сирии
Сирия новости 28 июля 07.00: курды подверглись нападению местных жителей; ИГ уничтожило склад «Исламской партии Туркестана» в Идлибе
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    Сирия новости 28 июля 07.00: курды подверглись нападению местных жителей; ИГ уничтожило склад «Исламской партии Туркестана» в Идлибе

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    Сирия новости 28 июля 07.00: курды подверглись нападению местных жителей; ИГ уничтожило склад «Исламской партии Туркестана» в Идлибе

    Сирия, 28 июля. Курды подверглись нападению местных жителей; ИГ1 уничтожило склад «Исламской партии Туркестана» в Идлибе; боевики снова обстреляли Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: пресекли обстрел боевиков по жилым кварталам Алеппо ответным огнем.

    Курды: спровоцировали атаки местных жителей на свой опорный пункт в Дейр-эз-Зоре и блокпост в Хасаке; провели несколько терактов в Манбидже.

    «Исламское государство»1: уничтожило склад «Исламской партии Туркестана» в Идлибе.

    «Сирийская свободная армия» (ССА): потеряли одного боевика в Африне.

    Сирия новости 28 июля 07.00: курды подверглись нападению местных жителей; ИГ уничтожило склад «Исламской партии Туркестана» в Идлибе

    Провинция Латакия

    Сирия новости 28 июля 07.00: курды подверглись нападению местных жителей; ИГ уничтожило склад «Исламской партии Туркестана» в Идлибе

    Как пишет Telegram-канал @News_of_the_north, поселение Сандран оказалось под обстрелом боевиков неизвестной группировки. По сообщению очевидцев, на территории населенного пункта разорвалось три снаряда, однако в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

    Напомним, что это не первый раз, когда радикальные джихадисткие группировки, действующие в горной Латакии, нарушают режим прекращения огня, который установлен на территории зоны деэскалации «Идлиб». Кроме этого, именно из северо-западного района провинции неоднократно осуществлялись безуспешные попытки боевиков атаковать с помощью беспилотников российскую авиабазу «Хмеймим».

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 28 июля 07.00: курды подверглись нападению местных жителей; ИГ уничтожило склад «Исламской партии Туркестана» в Идлибе

    По информации Telegram-канала @news2011, курдские вооруженные формирования атаковали боевиков «Свободной сирийской армии» в районе населенного пункта Азаз, к северо-востоку от города Африн. Сообщается, что в результате боестолкновения был убит один из боевиков группировки «Бригада Султана Мурада».

    Напомним, что после операции «Оливковая ветвь» кантон Африн находится под контролем турецких войск и союзных им вооруженных группировок. Однако курдские отряды не оставляют попыток вернуть потерянные территории, совершая диверсионные атаки и проводя теракты против протурецких сил.  

    Тем временем, в Манбидже снова проходят протестные акции. Об этом пишет Telegram-канал @halab2day. В самом городе и окрестностях местные жители вышли на улицы, чтобы потребовать прекращения терактов со стороны курдских вооруженных формирований. По разным данным «Отряды народной самообороны», которые по договоренностям между Турцией и США должны были покинуть Манбидж, продолжают в нем оставаться и дестабилизируют ситуацию. Так, источник в Twitter пишет, что только за прошедшую неделю подпольные ячейки YPG провели несколько терактов в регионе.

    На жилые кварталы Алеппо продолжают падать мины боевиков, сообщает Telegram-канал @. Под непродолжительным обстрелом оказались северо-западные окраины города. Отмечается, что провокационные действия боевиков были остановлены ответным минометным и артиллерийским огнем подразделений сирийских войск, дислоцирующихся в Алеппо.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 28 июля 07.00: курды подверглись нападению местных жителей; ИГ уничтожило склад «Исламской партии Туркестана» в Идлибе

    Источник в Twitter @DeirEzzor24 сообщает, что на опорный пункт «Демократических сил Сирии» в районе населенного пункта Шхиль было совершено нападение. Нападавшими были местные жители провинции Дейр-эз-Зор, которые выступают против американо-курдской оккупации на исконно арабских территориях. Отмечается, что в ходе столкновения погибло пять боевиков SDF, и пятеро местных жителей получили ранения. Также есть информация об уничтожении двух автомобилей «Демократических сил Сирии».

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 28 июля 07.00: курды подверглись нападению местных жителей; ИГ уничтожило склад «Исламской партии Туркестана» в Идлибе

    В провинции Идлиб продолжается операция «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных ему группировок по выявлению и уничтожению «спящих ячеек» и сторонников «Исламского государства». Однако ИГИЛ1 продолжает оказывать сопротивление, проводя теракты и диверсии.

    Как сообщает «оппозиционный» Telegram-канал @Reporter_Idleb, группа боевиков «Исламского государства» уничтожили склад боеприпасов «Исламской партии Туркестана», что также стало причиной гибели восьми боевиков протурецкой вооруженной группировки.

    Провинция Хасака

    Сирия новости 28 июля 07.00: курды подверглись нападению местных жителей; ИГ уничтожило склад «Исламской партии Туркестана» в Идлибе

    Действия «Демократических сил Сирии» на оккупированных территориях провинции Хасака по-прежнему являются причиной эскалации напряженности. Так, недовольное местное арабское население атаковало блокпост курдской службы безопасности «Асаиш» в столице провинции, в результате чего трое курдских боевиков погибло и еще пятеро получили ранения. Об этом пишет источник в Twitter @EuphratesPost.

    Кроме этого, сообщается, что в результате детонации СВУ погибло два мирных жителя и не менее 10 получили ранения. Кто причастен к проведению теракта, в настоящее время неизвестно.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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