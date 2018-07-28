Сирия новости 28 июля 07.00: курды подверглись нападению местных жителей; ИГ уничтожило склад «Исламской партии Туркестана» в Идлибе

Сирия, 28 июля. Курды подверглись нападению местных жителей; ИГ1 уничтожило склад «Исламской партии Туркестана» в Идлибе; боевики снова обстреляли Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: пресекли обстрел боевиков по жилым кварталам Алеппо ответным огнем.

Курды: спровоцировали атаки местных жителей на свой опорный пункт в Дейр-эз-Зоре и блокпост в Хасаке; провели несколько терактов в Манбидже.

«Исламское государство»1: уничтожило склад «Исламской партии Туркестана» в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряли одного боевика в Африне.

Провинция Латакия

Как пишет Telegram-канал @News_of_the_north, поселение Сандран оказалось под обстрелом боевиков неизвестной группировки. По сообщению очевидцев, на территории населенного пункта разорвалось три снаряда, однако в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

Напомним, что это не первый раз, когда радикальные джихадисткие группировки, действующие в горной Латакии, нарушают режим прекращения огня, который установлен на территории зоны деэскалации «Идлиб». Кроме этого, именно из северо-западного района провинции неоднократно осуществлялись безуспешные попытки боевиков атаковать с помощью беспилотников российскую авиабазу «Хмеймим».

Провинция Алеппо

По информации Telegram-канала @news2011, курдские вооруженные формирования атаковали боевиков «Свободной сирийской армии» в районе населенного пункта Азаз, к северо-востоку от города Африн. Сообщается, что в результате боестолкновения был убит один из боевиков группировки «Бригада Султана Мурада».

Напомним, что после операции «Оливковая ветвь» кантон Африн находится под контролем турецких войск и союзных им вооруженных группировок. Однако курдские отряды не оставляют попыток вернуть потерянные территории, совершая диверсионные атаки и проводя теракты против протурецких сил.

Тем временем, в Манбидже снова проходят протестные акции. Об этом пишет Telegram-канал @halab2day. В самом городе и окрестностях местные жители вышли на улицы, чтобы потребовать прекращения терактов со стороны курдских вооруженных формирований. По разным данным «Отряды народной самообороны», которые по договоренностям между Турцией и США должны были покинуть Манбидж, продолжают в нем оставаться и дестабилизируют ситуацию. Так, источник в Twitter пишет, что только за прошедшую неделю подпольные ячейки YPG провели несколько терактов в регионе.

На жилые кварталы Алеппо продолжают падать мины боевиков, сообщает Telegram-канал @. Под непродолжительным обстрелом оказались северо-западные окраины города. Отмечается, что провокационные действия боевиков были остановлены ответным минометным и артиллерийским огнем подразделений сирийских войск, дислоцирующихся в Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Источник в Twitter @DeirEzzor24 сообщает, что на опорный пункт «Демократических сил Сирии» в районе населенного пункта Шхиль было совершено нападение. Нападавшими были местные жители провинции Дейр-эз-Зор, которые выступают против американо-курдской оккупации на исконно арабских территориях. Отмечается, что в ходе столкновения погибло пять боевиков SDF, и пятеро местных жителей получили ранения. Также есть информация об уничтожении двух автомобилей «Демократических сил Сирии».

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб продолжается операция «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных ему группировок по выявлению и уничтожению «спящих ячеек» и сторонников «Исламского государства». Однако ИГИЛ1 продолжает оказывать сопротивление, проводя теракты и диверсии.

Как сообщает «оппозиционный» Telegram-канал @Reporter_Idleb, группа боевиков «Исламского государства» уничтожили склад боеприпасов «Исламской партии Туркестана», что также стало причиной гибели восьми боевиков протурецкой вооруженной группировки.

Провинция Хасака

Действия «Демократических сил Сирии» на оккупированных территориях провинции Хасака по-прежнему являются причиной эскалации напряженности. Так, недовольное местное арабское население атаковало блокпост курдской службы безопасности «Асаиш» в столице провинции, в результате чего трое курдских боевиков погибло и еще пятеро получили ранения. Об этом пишет источник в Twitter @EuphratesPost.

Кроме этого, сообщается, что в результате детонации СВУ погибло два мирных жителя и не менее 10 получили ранения. Кто причастен к проведению теракта, в настоящее время неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)