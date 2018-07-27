«Конфликтный Мюллер и его банда»: Трамп высмеял проверки его сообщений в Twitter спецпрокурором США

Вашингтон, 27 июля. Президент США Дональд Трамп высмеял спецпрокурора Роберта Мюллера, обвинившего его в попытках сорвать расследование о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

«Только что вернулся в Вашингтон с открытия Сталелитейного завода в Гранит-Сити, штат Иллинойс, и был встречен смешной новостью о том, что очень конфликтный Роберт Мюллер и его банда из 13 сердитых демократов, очевидно, не могут найти сговор», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что Мюллер собирается обвинить Трампа в срыве дела о «вмешательстве» в выборы президента США российских хакеров. «Стремление помешать расследованию» спецпрокурор ищет в критических постах Трампа в Twitter. В первую очередь, его интересуют сообщения Трампа о министре юстиции Джеффа Сешнса и и экс-главы ФБР Джеймса Коми. В частности, он намерен выяснить, могли ли сообщения Трампа оказывать давление на важных свидетелей.