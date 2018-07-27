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Власти Горловки подсчитали число погибших с начала конфликта в Донбассе
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    Власти Горловки подсчитали число погибших с начала конфликта в Донбассе

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    Власти Горловки подсчитали число погибших с начала конфликта в Донбассе

    Донецк, 27 июля. В администрации Горловки сообщили, что за время конфликта в Донбассе погибло более 200 мирных жителей города. Из-за обстрелов повреждены около четырех тысяч домов и объектов инфраструктуры.

    «Всего с 2014 года в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в Горловке погибли 202 мирных жителя, в том числе 17 детей», — сообщили в администрации.

    Только 1122 дома из 3666 разрушенных были отремонтированы властями, 183 не подлежат восстановлению. По словам мэра Горловки Ивана Приходько, жители Донбасса хотели мирно жить и трудиться. Но пришла война и разрушила все надежды на спокойную жизнь.

    Приходько добавил, что Донбасс заплатил высокую цену за свободу. Он почтил память погибших защитников и жителей при обстрелах со стороны ВСУ. 

    27 июля 2014 года украинские силовики обстреляли Горловку из РСЗО «Град». В этот день погибли 22 человека, в том числе женщины и дети. Ранее Федеральное агентство новостей публиковало эксклюзивный материал о трагедии «Горловской мадонны»  — Кристины Жук и ее дочери Киры.

    Автор: Юлия Шелковенко
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