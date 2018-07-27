Сирия новости 27 июля 16.30: боевик курдского ополчения застрелил мирного жителя Дейр-эз-Зора, а Дамаске обнаружен склад оружия радикалов

Сирия, 27 июля. Член SDF застрелил мирного жителя Дейр-эз-Зора, в пригороде Дамаска обнаружен склад оружия и боеприпасов боевиков, САА атакует «Джебхат ан-Нусру»1 в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили склад боеприпасов боевиков в Дамаске, ведут обстрел укрытий ИГ1 в Даръа, атакуют радикалов в Идлибе и Хаме.

«Ахрар аш-Шам»: несет потери в Алеппо.

Курды: застрелили мирного жителя Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Местный источник в провинции Дамаск передает на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews), что силы безопасности обнаружили склад оружия и боеприпасов боевиков в районе Дарайя пригорода сирийской столицы. В хранилище, расположенном в подвале жилого дома, было найдено большое количество ракет и пулеметы.

В Дамаск на переговоры с сирийским правительством прибыли представители Демократических сил Сирии (SDF). Об этом сообщает в своем микроблоге в Twitter (@ AfarinMamosta) курдский источник.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al-Manar News передает, что в результате перестрелок между группировками «Ахрар аш-Шам» и «Бригада аль-Хамза» в Африне пострадало несколько боевиков.

Местный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ metesohtaoglu), что в административном центре провинции Алеппо прошел первый женский форум. На конференции обсуждались вопросы, связанные с правами и возможностями женщин в Сирии. По данным Twitter-канала (@ StabCommittee), в мероприятии приняли участие 150 жительниц разных районов региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al-Manar News сообщает, что в окрестностях Хаджина произошла потасовка между мирным жителем и боевиком Демократических сил Сирии (SDF). Во время драки член курдского отряда застрелил гражданского.

В поселении Абу-Хамам сдетонировало СВУ, заложенное террористами ИГИЛ1, пишет Al-Manar News. В результате происшествия погиб ребенок.

В поселении Собха, которое находится на захваченной курдами территории провинции Дейр-эз-Зор, прошла акция протеста учителей местных школ. Источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@EuphratesPost), что преподаватели вышли на улицы с требованием выплаты заработных плат.

Провинция Даръа

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел укрытий террористов группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной ИГИЛ, в районе поселений Абедина и Джамла на западе провинции Даръа. Напомним, ранее правительственные войска САР при поддержке союзников выбили радикальных исламистов из населенных пунктов Хейт, Адван, Аль-Мазира, Шейх Хусейн, Кукаб, Шабрак и Джиллин, а также освободила от джихадистов стратегически важную возвышенность Телль Джуму. Под натиском САА террористы были вынуждены отступить вглубь района бассейна реки Ярмук.

Провинция Идлиб

Бригады Сирийской арабской армии (САА), дислоцирующиеся в западной части провинции Хама, ведут артиллерийский обстрел позиций боевиков незаконных вооруженных формирований в районе поселения Кафр Набель. Об этом пишет военный Telegram-канал (@News_of_the_north). Также правительственные войска САР атакуют укрытия радикалов недалеко от населенных пунктов Бадама и Ан-Нахия на западе Идлиба.

Неизвестные боевики напали на ангары с зерном недалеко от города Серакиб, передает информационное агентство Al-Manar News. Также местный источник сообщает в Telegram (@cnenews13), что в производственном здании в Серакибе случился пожар.

Провинция Хама

Сирийская армия продолжает вести обстрел укрепрайонов радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» на севере провинции Хама. Военный Telegram-канал (@News_of_the_north) передает, что артиллерия правительственных войск САР бьет по позициям джихадистов в окрестностях населенного пункта Аз-Закият.

Также САА обстреливает опорные пункты незаконных вооруженных формирований недалеко от деревни Аль-Джанабра на северо-западе провинции Хама. Об этом пишет источник в Telegram (@News_of_the_north).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)