Жириновский предложил ввести нулевое чтение для рассмотрения законопроектов Госдумой

Москва, 27 июля. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о своей идее ввести нулевое чтение для того, чтобы члены Государственной думы обсуждали идеи фракций для будущих законопроектов.

В ходе общения с журналистами политик выразил мнение, что нулевое чтение необходимо для того, чтобы законопроекты, которые «точно не будут приняты», не были вынесены на рассмотрение Госдумы.

«Так мы сможем сосредоточиться на законах, которые проходят, и мы сможем сделать их значительно лучше», — отметил лидер ЛДПР.

Напомним, согласно российскому законодательству, законопроект рассматривается парламентом в течение трех чтений. В первом решается вопрос о передаче законопроекта в профильную комиссию, во втором парламентарии детально обсуждают проект и вносят правки, в третьем проходит голосование.

Стоит отметить, что в пятницу, 27 июля, в Государственной думе состоялось пленарное заседание, которым завершилась весенняя сессия нижней палаты парламента. В августе депутаты уйдут в отпуск на месяц, однако с 27 августа будут в течение двух недель работать в регионах, передает «Вечерняя Москва».

Ранее Жириновский заявил о планах ЛДПР стать монархической фракцией Госдумы.