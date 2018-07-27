«Кровавая луна» расскажет о Земле все: этой ночью в России будут наблюдать два уникальных космических явления 

«Кровавую луну» и великое противостояние Марса с Солнцем сегодня увидят жители практически всей территории России. Как отмечают астрономы, сами по себе эти явления редкими не считаются, однако совпадают раз в 25 тысяч лет.

Лунное затмение в ночь на 28 июля будет самым долгим в XXI веке. Оно продлится почти 4 часа, по московскому времени — с 21:24 до 01:20. Из-за того, что Луна окажется на максимально близком расстоянии от Земли и войдет в тень, цвет ее будет багрово-красным.

Как отмечает директор Астрономического института имени Штернберга, заведующий астрономическим отделением физического факультета МГУ Анатолий Черепащук, это происходит из-за того, что, проходя через атмосферу Земли, солнечные лучи преломляются.

«У Луны очень сложная орбита, — говорит ученый, — сегодня Луна будет на самом близком расстоянии от Земли. Из-за того, что, пройдя через атмосферу, лучи преломляются, спутник нашей планеты выглядит красным. Ничего необычного в этом явлении нет, просто оно очень красивое. Кстати, по цвету Луны, как правило, изучают земную атмосферу. Луна может сказать о ней все».

Одновременно с «кровавой луной» на максимально близкое расстояние к Земле подойдет и Марс. Он будет находиться — по космическом меркам — совсем рядом, на удалении всего каких-то 55 миллионов километров. Этой ночью Марс выделится на небе яркой оранжевой точкой и будет заметнее Юпитера.

«Великое противостояние Марса бывает гораздо реже лунного затмения, — рассказывает Анатолий Черепащук. — Раз в несколько десятков лет. Сегодня Марс будет в три раза ближе к Земле, нежели обычно. Этого явления всегда с нетерпением ждали астрономы до того, как появились космические исследования. Ведь во время великого противостояния можно разглядеть на Марсе все мелкие детали, которые не видно, когда планета находится дальше».

Немало и тех, кто вкладывает в это явление мистический смысл. Мол, лунное затмение — отличное время для того, чтобы загадывать желания, проводить ритуалы, гадать и читать заговоры. Менее оптимистично настроенные люди считают такой день опасным и стараются не начинать никаких важных дел и не связываться с финансами.

Есть и те, кто называет лунное затмение причиной плохого самочувствия. Однако, как отмечают эксперты, такие космические явления не могут оказать влияния ни на природу Земли, ни на человека. О том, что проблемы со здоровьем во время «кровавой луны» мнимые, рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сама ведь Луна не светит. Она лишь отражает солнечные лучи. Какое-то время Земля не будет позволять Солнцу освещать Луну. Ничего страшного. Просто будет темнее обычного», — сказал он.

Лучше всего лунное затмение будет видно с территории Северного Кавказа и Южного Урала. Наблюдать уникальное явление можно практически по всему миру. «Кровавая луна» взойдет также в Восточной Африке и Центральной и Южной Азии, а также Антарктиде, Южной Америке, Западной Африке, Европе, Восточной Азии и Австралии. Меньше всего повезет жителям Северной Америки — там затмения не будет видно вообще.