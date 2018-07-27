Макаревичу нас не обидеть: крымский депутат оценил предложение продать полуостров вместе с людьми

Лидер группы «Машина времени» заявил, что, если России нужен был Крым, она могла его купить вместе с людьми, после чего глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал Андрея Макаревича перестать воспринимать крымчан как товар.

По мнению Иоффе, для творческого человека подобные заявления являются крахом.

«Это полностью показывает его коммерческое отношение к жизни, — сказал глава Общественной палаты Крыма в интервью РИА Новости. — Крым и крымчане не продаются. Это главное, что нужно понять».

Солидарен с Григорием Иоффе и депутат Госсовета Крыма Николай Юревич. В комментарии Федеральному агентству новостей он отметил, что крымчане по-прежнему любят группу «Машина времени», но то, что говорит о них ее фронтмен, их огорчает.

«Жаль, что Андрей Макаревич никак не хочет признать выбор жителей черноморского полуострова, которые всегда считали себя русскими, а в момент, когда уже было невозможно находиться в составе Украины, провели референдум и воссоединились с Россией. Но слова Макаревича о том, что нас можно купить, нас огорчают, но не обижают. Макаревичу нас не обидеть. Мы многое выстояли. Выстоим и это», — заметил крымский депутат.

По словам Николая Юревича, крымчане особо и не реагируют на подобные заявления.

«Макаревич давно занял такую позицию. Это его право. Но это показывает, как правильно заметил Григорий Иоффе, что коммерческая сторона для него превыше всего. Если он говорит, что можно купить Крым и крымчан, то, возможно, судит по себе. И ему не понять, что мы голосовали за воссоединение с Россией сердцем, а не под влиянием меркантильных интересов», — добавил собеседник агентства.

При этом скандальные слова лидера группы «Машина времени» депутат Госсовета Крыма считает намеренным самопиаром.

«Он выполняет чьи-то интересы, а заодно не дает забыть о себе. Он плохо знает историю. Но, повторюсь, нас ему не обидеть. Огорчает, что его искреннее творчество, которое так любят жители Крыма, как и многие другие россияне, столь противоположно его высказываниям», — заключил Николай Юревич.

Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года по результатам референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.

Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым вошел в состав РФ в результате открытого волеизъявления его жителей. Это не противоречит Уставу ООН, в котором говорится о праве наций на самоопределение.