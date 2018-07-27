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Около трех тысяч человек эвакуировали в пригороде Парижа из-за пожара
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    Около трех тысяч человек эвакуировали в пригороде Парижа из-за пожара

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    Около трех тысяч человек эвакуировали в пригороде Парижа из-за пожара

    Париж, 27 июля. В результате крупного пожара в пригороде Парижа эвакуированы около трех тысяч человек, сообщило издание Parisien.

    По информации издания, пожар случился в коммуне Исси-ле-Мулино недалеко от башен компаний Microsoft и Accor. Огонь затронул электрический трансформатор. По информации французских СМИ, в некоторых районах Исси-ле-Мулино местные жители остались без электричества.

    На месте происшествия работают пожарные. На данный момент остается неизвестным, что стало причиной возгорания.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что летевший из Парижа в Пекин самолет вернулся во французский аэропорт из-за террористической угрозы на борту. Сотрудники службы безопасности осмотрели воздушное судно, пассажиров отправили в столицу Китая другим рейсом.

    Автор: Дарья Смолина
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