Около трех тысяч человек эвакуировали в пригороде Парижа из-за пожара

Париж, 27 июля. В результате крупного пожара в пригороде Парижа эвакуированы около трех тысяч человек, сообщило издание Parisien.

По информации издания, пожар случился в коммуне Исси-ле-Мулино недалеко от башен компаний Microsoft и Accor. Огонь затронул электрический трансформатор. По информации французских СМИ, в некоторых районах Исси-ле-Мулино местные жители остались без электричества.

На месте происшествия работают пожарные. На данный момент остается неизвестным, что стало причиной возгорания.

Ça brule en bas de la tour @AccorHotels_FR dans les installations EDF pic.twitter.com/dgjHUjaUsq — Tomiiks (@Tomiiks) July 27, 2018

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что летевший из Парижа в Пекин самолет вернулся во французский аэропорт из-за террористической угрозы на борту. Сотрудники службы безопасности осмотрели воздушное судно, пассажиров отправили в столицу Китая другим рейсом.