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Стала известна цена нового электрического кроссовера Jaguar I-Pace в России
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    Стала известна цена нового электрического кроссовера Jaguar I-Pace в России

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    Стала известна цена нового электрического кроссовера Jaguar I-Pace в РоссииМосква, 27 июля. Британская автомобилестроительная компания Jaguar Land Rover назвала цены в России на электрический кроссовер I-Pace.

    По данным пресс-службы компании, I-Pace будет доступен на российском рынке в четырех комплектациях. Кроссовер I-Pace оснащен двумя электродвигателями мощностью 200 лошадиных сил каждый. Время разгона до 100 км/ч составляет 4,8 секунд. Создатели автомобиля принудительно ограничили его максимальную скорость до 200 км/ч.

    Стала известна цена нового электрического кроссовера Jaguar I-Pace в РоссииДальности поездки без подзарядки составляет до 480 километров. Электромобиль оснащен  системой быстрой подзарядки. Аккумуляторы могут быть заряжены с 0 до 80% всего лишь за 40 минут. Полное время зарядки I-Pace от бытовой розетки составляет 10 часов. Создатели электрокара заявляют, что I-Pace будет нормально работать при низких температурах.

    Цена базовой версии I-Pace составляет 5,8 миллиона рублей. Топовая модификация автомобиля будет стоить 7,3 миллиона рублей.

    Автор: Артем Никулин
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