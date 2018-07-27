Стала известна цена нового электрического кроссовера Jaguar I-Pace в России

Москва, 27 июля. Британская автомобилестроительная компания Jaguar Land Rover назвала цены в России на электрический кроссовер I-Pace.

По данным пресс-службы компании, I-Pace будет доступен на российском рынке в четырех комплектациях. Кроссовер I-Pace оснащен двумя электродвигателями мощностью 200 лошадиных сил каждый. Время разгона до 100 км/ч составляет 4,8 секунд. Создатели автомобиля принудительно ограничили его максимальную скорость до 200 км/ч.

Дальности поездки без подзарядки составляет до 480 километров. Электромобиль оснащен системой быстрой подзарядки. Аккумуляторы могут быть заряжены с 0 до 80% всего лишь за 40 минут. Полное время зарядки I-Pace от бытовой розетки составляет 10 часов. Создатели электрокара заявляют, что I-Pace будет нормально работать при низких температурах.

Цена базовой версии I-Pace составляет 5,8 миллиона рублей. Топовая модификация автомобиля будет стоить 7,3 миллиона рублей.