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Макрон с юмором отреагировал на слухи о романе со своим экс-охранником
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    Макрон с юмором отреагировал на слухи о романе со своим экс-охранником

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    Макрон с юмором отреагировал на слухи о романе со своим экс-охранником

    Париж, 27 июля. Президент Франции Эммануэль Макрон с юмором отреагировал на сообщения СМИ о том, что его бывший личный охранник Александр Беналла якобы является его любовником.

    Как уточняет местная газета Le Parisien, эти слухи французский лидер опроверг во время своей встречи с депутатами. Он подчеркнул, что Беналла никогда не обладал ядерными кодами, не зарабатывал 10 тысяч евро и никогда не был его любовником.

    Напомним, в отношении Беналлы сейчас ведется предварительное расследование по подозрению в избиении участника протестов на первомайской демонстрации в Париже. Видео инцидента распространило издание Le Monde. На минувшей неделе его уволили из Елисейского дворца.

    Как отмечает «Газета.ру», Макрон в ходе своего выступления перед парламентариями коснулся слухов о том, что Беналла якобы остается на своем посту. По его словам, пресса перестала искать истину, а «хочет стать судебной властью, которая решила, что в республике больше нет презумпции невиновности и что необходимо попирать мужчину и с ним всю республику».

    Автор: Ярослава Замысловатова
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