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Московский завод Renault выпустил 400-тысячный внедорожник Duster
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    Московский завод Renault выпустил 400-тысячный внедорожник Duster

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    Московский завод Renault выпустил 400-тысячный внедорожник Duster

    Москва, 27 июля. Московский завод Renault выпустил 400-тысячный внедорожник Renault Duster. Данная модель выпускается на предприятии с декабря 2011 года.

    Юбилейный автомобиль получил кузов черного цвета, двухлитровый двигатель и автоматическую коробку передач. Напомним, что в 2015 году компания представила обновленную версию Renault Duster.

    «Три года назад Renault в России презентовали новый внедорожник Renault Duster, получивший обновленную гамму мощных и экономичных двигателей, новое современное оснащение, в том числе – инновационную систему дистанционного запуска двигателя Renault Start», — сообщает пресс-служба Renault Россия.

    Как передает агентство «Автостат», Renault Duster пользуется большим спросом у россиян. Он стал самым продаваемым внедорожником, как только поступил на российский рынок. С тех пор машина демонстрирует неизменный рост продаж. Данная модель также трижды признавалась лидером в SUV B-сегменте.

    Автор: Антон Соколов
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