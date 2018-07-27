Самые дешевые иномарки в России заметно прибавили в цене

Москва, 27 июля. В России выросли в цене иномарки эконом-класса. Речь идет, в частности, о компании Ravon, которая выпускает популярные в России хэтчбек R2 и седан Nexia.

Эти модели подорожали на 50 тысяч рублей, стоимость седана Gentra в то же время выросла на 20 тысяч. Только один автомобиль узбекской марки пока стоит в России столько же, сколько и стоил, — это Ravon R4.

Таким образом, стоимость самой дешевой иномарки с автоматом в России теперь начинается от 489 тысяч рублей, отмечают ресурсы, ориентированные на освещение новостей авторынка.

Представители Ravon в России объяснили подорожание своих моделей изменением курсов национальных валют. Ранее, как напоминает Ura.ru, специалисты предупредили о неизбежном росте цен на автомобили Hyundai и Kia.