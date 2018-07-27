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Политика
Глава Руанды рассказал об общем интересе стран Африки и БРИКС
Политика
Глава Руанды рассказал об общем интересе стран Африки и БРИКС
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    Глава Руанды рассказал об общем интересе стран Африки и БРИКС

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    Глава Руанды рассказал об общем интересе стран Африки и БРИКС

    Йоханнесбург, 27 июля. Страны Африканского союза, как и государства БРИКС, заинтересованы в справедливой международной системе и решении экономических проблем, заявил в пятницу на специальной сессии «БРИКС-плюс» президент Руанды Поль Кагаме.

    «Наличие справедливой международной системы является нашим общим интересом», — подчеркнул он.

    Кагаме добавил, что укрепление сотрудничества африканских стран с БРИКС способствует достижению социальной стабильности и помогает решить проблему занятости африканской молодежи. По мнению главы Руанды, наиболее перспективными для кооперации являются такие направления, как промышленность, инфраструктура и повышение уровня безопасности в Африке, а совместная работа позволит обеспечивать позитивную динамику в дальнейшем.

    Президент Руанды также напомнил о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли. Кагаме отметил ее экономический потенциал, добавив, что зона сможет объединить 55 государств с общим населением свыше миллиарда человек.

    Напомним, ранее на саммите БРИКС, который в настоящее время проходит в южноафриканском Йоханнесбурге, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва занимается проработкой идеи проведения саммита Россия — Африка.

    Автор: Василий Котов
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