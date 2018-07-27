Скончался писатель и журналист Виталий Шенталинский

Москва, 27 июля. Ушел из жизни общественный деятель, поэт, писатель и журналист Виталий Шенталинский. Как говорится в сообщении на сайте международного историко-просветительского общества «Мемориал», заслуги Шенталинского перед российской культурой невозможно переоценить.

Виталию Александровичу было 78 лет. Информация о дате и месте похорон появится позже.

В «Мемориале» отметили, что именно Шенталинский создал и возглавил комиссию по творческому наследию репрессированных писателей. Кроме того, благодаря ему к читателям «пришли многие сочинения погибших авторов».

Шенталинский — автор двенадцати книг стихов и прозы, лауреат премий журналов «Сельская новь», «Огонек», «Звезда». Он также был редактором радио и телевидения, специальным корреспондентом журнала «Вокруг света»