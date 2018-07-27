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Скончался писатель и журналист Виталий Шенталинский
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    Скончался писатель и журналист Виталий Шенталинский

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    Скончался писатель и журналист Виталий Шенталинский

    Москва, 27 июля. Ушел из жизни общественный деятель, поэт, писатель и журналист Виталий Шенталинский. Как говорится в сообщении на сайте международного историко-просветительского общества «Мемориал», заслуги Шенталинского перед российской культурой невозможно переоценить.

    Виталию Александровичу было 78 лет. Информация о дате и месте похорон появится позже.

    В «Мемориале» отметили, что именно Шенталинский создал и возглавил комиссию по творческому наследию репрессированных писателей. Кроме того, благодаря ему к читателям «пришли многие сочинения погибших авторов».

    Шенталинский — автор двенадцати книг стихов и прозы, лауреат премий журналов «Сельская новь», «Огонек», «Звезда». Он также был редактором радио и телевидения, специальным корреспондентом журнала «Вокруг света»

     

    Автор: Тимур Румянцев
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