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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
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    ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

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    ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

    Москва, 27 июля. Центральный банк России оставил ключевую ставку без изменений – 7,25%. Решение было принято на заседании совета директоров Банка России. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

    Совет директоров Центробанка принял решение сохранить ключевую ставку, оставив ее на уровне 7,25% годовых. В будущем Банк России будет рассматривать вопрос о ключевой ставке, учитывая инфляционные риски и их динамику, а также прогнозы развития экономики.

    В случае благоприятных условий ЦБ планирует уменьшить ключевую ставку до 7% до конца 2018 года. В ведомстве также отметили, что в 2019 году возможен переход к нейтральной денежно-кредитной политике.

    Автор: Артем Никулин
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