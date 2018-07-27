ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

Москва, 27 июля. Центральный банк России оставил ключевую ставку без изменений – 7,25%. Решение было принято на заседании совета директоров Банка России. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Совет директоров Центробанка принял решение сохранить ключевую ставку, оставив ее на уровне 7,25% годовых. В будущем Банк России будет рассматривать вопрос о ключевой ставке, учитывая инфляционные риски и их динамику, а также прогнозы развития экономики.

В случае благоприятных условий ЦБ планирует уменьшить ключевую ставку до 7% до конца 2018 года. В ведомстве также отметили, что в 2019 году возможен переход к нейтральной денежно-кредитной политике.