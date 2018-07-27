ООН рассказала о десятках тысяч мирных жителей, заблокированных боевиками в Сирии

Женева, 27 июля. Около 55 тыс. мирных жителей в Сирии оказались заблокированы возле Голанских высот боевиками, связанными с «Исламским государством»1. Об этом в пятницу сообщило Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам.

По информации официального представителя ведомства Йенса Лерке, правительственные силы Сирии отвоевали значительную часть территории, однако район площадью в 200 кв.км по-прежнему остается под контролем террористов.

«Мы озабочены политикой этой группы по ограничению передвижения людей, которые пытаются покинуть этот район. Мы полагаем, что порядка 55 тысяч человек остаются блокированными внутри территории», — отметил Лерке.

Он также не исключает, что несколько тысяч человек смогли покинуть район, после того, как его захватили боевики.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» официально запрещена в России. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что сирийская армия освободила практически всю территорию провинции Эль-Кунейтра. Правительственным силам удалось выбить террористов из опорных пунктов и восстановить контроль над несколькими ключевыми районами.

1 Организация запрещена на территории РФ.