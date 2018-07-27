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Депутаты будут «гореть на работе»: глава фракции «Единая Россия» прокомментировал осенний график работы Госдумы
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    Депутаты будут «гореть на работе»: глава фракции «Единая Россия» прокомментировал осенний график работы Госдумы

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    Депутаты будут «гореть на работе»: глава фракции «Единая Россия» прокомментировал осенний график работы Госдумы

    Москва, 27 июля. Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов прокомментировал новый, трехдневный регламент работы Госдумы на осеннюю сессию. 

    «Я помню разные графики. Предложенный график позволит работать более интенсивно, — заявил глава крупнейшей парламентской фракции на пресс-конференции, посвященной итогам работы весенней сессии Государственной думы. — После 14 часов можно будет проводить парламентские слушания и круглые столы, на которых ранее депутаты не могли присутствовать, потому что шли пленарные заседания».

    Сегодня на последнем пленарном заседании весенней сессии Государственной думы было принято решение о том, что с осени депутаты будут собираться на заседания три раза в неделю: во вторник, среду и четверг. Предполагается, что заседания будут проходить с 10 до 14 часов. 

    Вплоть до сегодняшнего дня депутаты нижней палаты российского парламента собирались на пленарные заседания дважды в неделю: по восемь часов с двумя перерывами. Отметим, что данная весенняя сессия нижней палаты оказалась самой длинной за все годы, прошедшие с 1999-го. Это обусловлено тем, что продолжительность и количество пленарных заседаний увеличились для наиболее качественной проработки поставленных перед депутатами задач, а также продлением работы до июля.

    Автор: Ольга Летягина
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