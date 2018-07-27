Мудрый лидер: лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике

Бизнес-тренер Российской академии народного хозяйства и государственной службы, а также бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Малешин посвятил изучению физиогномики 50 лет и за это время разработал собственную методику сканирования характера человека по его портрету.

На своем открытом мастер-классе в Москве он рассказал всем интересующимся основные секреты диагностики личности по чертам лица. Специально для Федерального агентства новостей самый известный в России специалист по физиогномике проанализировал лицо президента России Владимира Путина.

«Высокий лоб — признак мудрости, хитрость видно по форме носа, высочайший интеллект читается по губам президента, — рассказал Владимир Малешин. — Дополнительный признак высокого интеллекта — сильно развитый противозавиток (внутренний изгиб ушной раковины. — Прим. ФАН). Очень красивая, гармоничная ушная раковина, которая указывает на силу интеллекта».

Противозавиток и в фас, и в профиль виден: достаточно взять любую фотографию Путина. Очень проницательный взгляд, глубоко посаженные глаза — бесспорный лидер государства, заключил эксперт по физиогномике.

Комментировать лица зарубежных лидеров Владимир Малешин отказался, отметив, что анализ их внешности, с точки зрения физиогномики, может оказаться неэтичным по отношению к героям. При этом эксперт раскрыл участникам мастер-класса основные принципы считывания характера по лицу и предложил потренироваться на знаменитостях.

«Физиогномика универсальна для всех людей, населяющих земной шар, — неважно, президент он или нет, президент США, Франции или Англии», — отметил собеседник ФАН.

По словам эксперта, квадратная форма черепа с широким подбородком, ямочка на подбородке, брови домиком, прямой длинный нос с почти скрытыми ноздрями выдают человека со сложным, жестким характером, нередко властного и плохо поддающегося убеждению. Оттопыренные уши — признак упрямства, а острые кончики ушных раковин и нос, похожий на утиный клюв, говорят о хитрости человека.

Одним из индикаторов склонности к употреблению спиртных напитков Владимир Малешин назвал три горизонтальные складки на лбу. Круглая форма лица, прямые брови, нос «картошкой» и ямочки на щеках или в уголках губ говорят о веселом и добродушном нраве собеседника.

При этом эксперт отметил, что анализ характера по лицу очень часто может быть некорректным в случае изменения черт лица с помощью пластических операций, татуажа и косметологических процедур.