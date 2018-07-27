Употребив наркотики, украинский шофер убил беременную болгарку и ее мужа

Суд болгарского города Пловдив избрал арест в качестве постоянной меры пресечения для 28-летнего гражданина Украины Станислава Пислара. По предъявленным обвинениям ему грозит от 5 до 20 лет лишения свободы. С места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей.

После задержания обвиняемого в Военно-медицинской академии в Софии была проведена экспертиза, которая обнаружила в его крови тетрахидроканабинол, то есть марихуану. Станислав Пислар работал шофером в транспортной фирме из Латвии. После употребления наркотика он продолжил управление большегрузным автомобилем Volvo.

Двигаясь по правой ленте магистрали «Тракия» в сторону Бургаса, украинец не обратил внимания на многочисленные указатели о том, что участок магистрали в районе Пловдива находится в ремонте, не перестроился в левую ленту и не уменьшил скорость. Реагировать он начал, только когда его фура врезалась в стоящий строительный прицеп.

От удара прицеп отлетел вперед и перегородил путь, а Станислав Пислар завертел руль резко влево, от чего его автомобиль снес ограждение и въехал во встречные полосы движения. Там в легковом автомобиле Audi ехали 34-летний бизнесмен Ивайло Минчев и его 32-летняя жена Северина Коралска, медицинский представитель фармацевтической фирмы. Женщина была на восьмом месяце беременности и ехала в Софию на консультацию. Произошло лобовое столкновение, и супруги погибли на месте, украинский шофер не пострадал.

На суде Станислав Пислар ничего не смог сказать в свое оправдание и только заявил: «Сожалею. Если бы я мог, то отдал бы свою жизнь, чтобы вернуть людей. Очень сильно переживаю». Суд оставил его под стражей.

Аналогичный случай с украинским шофером произошел 11 июня 2018 года. Тогда в Ришкия проход большегрузный автомобиль, управляемый 43-летним гражданином Украины Игорем Труховским, тоже вылетел на встречную полосу движения и врезался в микроавтобус. Погиб шофер микроавтобуса, еще семь человек были ранены. После того, как экспертиза установила наличие алкоголя в его крови, украинский шофер признал на суде, что выпил бутылку водки. Он тоже сейчас ждет суда под арестом.

После получения гражданами Украины права на безвизовые поездки в ЕС резко увеличилось и количество «профессиональных» водителей из этой страны. Они готовы водить большегрузные автомобили в одиночку и за низкое вознаграждение. Однако их болгарские коллеги утверждают, что на Украине любой желающий может купить профессиональные водительские права, в том числе и лица с различными отклонениями, а за это расплачиваются своими жизнями граждане ЕС.