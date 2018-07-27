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Экономика
Россия заинтересована в экспорте в ЮАР масла, сахара, мяса и рыбы
Политика
Глава Руанды рассказал об общем интересе стран Африки и БРИКС
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    Россия заинтересована в экспорте в ЮАР масла, сахара, мяса и рыбы

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    Россия заинтересована в экспорте в ЮАР масла, сахара, мяса и рыбы

    Йоханнесбург, 27 июля. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что РФ заинтересована в экспорте в Южно-Африканскую Республику масла, сахара, а также мясной и рыбной продукции.

    Соответствующее заявление прозвучало на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге. 

    По его словам, ветеринарная служба южноафриканского государства должна в ближайшее время аккредитовать российских производителей мясной и рыбной продукции. Ожидается, что соглашение о сотрудничестве между правительствами двух стран в области аквакультуры и рыбного хозяйства будут подписано в ближайшее время.

    Ранее президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с государствами Африки в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности, связи, геологии и недропользования. 

    Автор: Тимур Румянцев
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