Россия заинтересована в экспорте в ЮАР масла, сахара, мяса и рыбы

Йоханнесбург, 27 июля. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что РФ заинтересована в экспорте в Южно-Африканскую Республику масла, сахара, а также мясной и рыбной продукции.

Соответствующее заявление прозвучало на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

По его словам, ветеринарная служба южноафриканского государства должна в ближайшее время аккредитовать российских производителей мясной и рыбной продукции. Ожидается, что соглашение о сотрудничестве между правительствами двух стран в области аквакультуры и рыбного хозяйства будут подписано в ближайшее время.

Ранее президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с государствами Африки в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности, связи, геологии и недропользования.