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Суд в Польше отклонил жалобу выдворенного из Шенгенской зоны журналиста Свиридова
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    Суд в Польше отклонил жалобу выдворенного из Шенгенской зоны журналиста Свиридова

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    Суд в Польше отклонил жалобу выдворенного из Шенгенской зоны журналиста Свиридова

    Москва, 27 июля. В Польше Верховный административный суд страны счел обоснованным внесение в черный список Шенгенской зоны выдворенного из страны российского журналиста, сотрудника МИА «Россия сегодня» Леонида Свиридова.

    В пятницу по итогам заседания кассационная жалоба была отклонена. Таким образом, суд признал обоснованным включение Свиридова в число лиц, нахождение которых в зоне Шенгена нежелательно. Адвокаты корреспондента пытались это решение оспорить.

    Как пояснил адвокат журналиста Ярослав Хелстовский, Верховный административный суд является последней судебной инстанцией в Польше. Теперь оспаривать дело можно только в Европейском суде по правам человека, передает ТАСС.

    Процесс по делу Свиридова начался в 2014 году. В Польше россиянина обвиняли в «злоупотреблении журналистскими полномочиями» и «шпионской деятельности». Однако все материалы по делу против российского корреспондента были засекречены. Прошлой осенью суд признал законным лишение Свиридова статуса долговременного резидента ЕС.

    Автор: Василий Котов
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