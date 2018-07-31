Сирия: САА расчищает дороги в освобожденных районах Эль-Кунейтры

Дамаск, 31 июля. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают восстанавливать дороги и устранять барьеры между городами Аль-Баас и Аль-Хамидия в рамках соглашения об урегулировании и наступления сирийской армии в окрестностях провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

Напомним, что в данный момент в провинции Эль-Кунейтра проходит военная операция против боевиков. Сирийскому правительству при поддержке сотрудников российского Центра примирения вражеских сторон в Сирии удалось заключить с главарями вооруженных формирований соглашение о беспрепятственном выводе боевиков с территории провинции Эль-Кунейтра. Все джихадисты, пожелавшие остаться в регионе, должны будут урегулировать свой статус с сирийскими властями, сдать все имеющееся среднее и тяжелое оружие, а также присягнуть на верность официальной власти Дамаска. Кроме того, бывшие боевики должны поклясться, что больше никогда не будут угрожать безопасности своих соотечественников.

Несколько дней назад порядка тысячи боевиков вместе с семьями и личными вещами были эвакуированы из провинции Эль-Кунейтра на автобусах, предоставленных сирийским правительством.

В данный момент сирийская армия продолжает прочесывать освобожденные города и деревни провинции Эль-Кунейтра в поисках самодельных взрывных устройств и мин, спрятанных покинувшими регион террористическими организациями. Не так давно Федеральное агентство новостей сообщало, что в ходе осмотра одного из населенных пунктов, расположенном на юго-востоке Эль-Кунейтры, был обнаружен полевой госпиталь джихадистов.