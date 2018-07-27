«Пытаться пристыдить — не ваша стихия»: Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной и Пушкиной

Москва, 27 июля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская жестко ответила своим коллегам Ирине Родниной и Оксане Пушкиной, обвинившим ее в «пиаре на пенсионной реформе».

В обращении на своей странице в соцсети «Вконтакте» экс-прокурор Крыма назвала недовольство в свой адрес со стороны Родниной и Пушкиной «перманентным», в связи с чем с иронией предположила, что они переживаеют из-за вхождения полуострова в состав России.

При этом она подчеркнула, что «никогда не бахвалилась ни перед кем своей работой в Крыму и никому не лезла в душу со своими переживаниями и приобретенным опытом».

«Оценка ему — вынесенный мне «Правым сектором»1 (украинская экстремистская организация, запрещена в РФ. – Прим. ФАН) смертный приговор, который они хотят исполнить в любой подходящий для этого момент», — заметила она.

Кроме того, она напомнила и о приговоре, который вот-вот вынесет в ее отношении суд в Киеве: «Думаю, там по совокупности статей пожизненное лишение свободы, скорее всего, будет». После Поклонская с иронией заметила, что «задушевные беседы по ТВ и танцы на льду к таким последствиям не приводят», и призвала депутатов не тратить время, давая ей оценки и советы, а также «приписывать то, чего нет было и в помине».

«Попытаться пристыдить — не Ваша стихия», — подчеркнула она, добавив, что готова прислушиваться к профессиональной критике каждого коллеги, если она звучит по существу, ведь это «абсолютно нормально».

Напомним, 19 июля Поклонская оказалась единственным депутатом от «Единой России», которая проголосовала против принятия в первом чтении законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве. После лидер фракции Сергей Неверов предположил, что ей стоит «принять решение» о выходе из фракции, если ее позиция не совпадает с консолидированной позицией. А Ирина Роднина и Оксана Пушкина обвинили ее в попытках пиара.

При этом Поклонская еще накануне заявила, что не будет из-за этого сдавать свой мандат, подчеркнув, что ее выбирал народ, он ей доверяет, поэтому она не может подвести своих избирателей.

1 Организация запрещена на территории РФ.