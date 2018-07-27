Госдума провела самую долгую за 19 лет сессию

Москва, 27 июля. Госдума провела самую долгую сессию с 1999 года, которая длилась семь месяцев. Об этом в пятницу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на итоговом пленарном заседании​​​.

По его словам, чтобы успеть сделать всю работу, депутаты были вынуждены увеличить количество и продолжительность заседаний, а также продлить свою деятельность до конца июля. Володин поблагодарил своих коллег за проделанную работу.

«В результате нам удалось не только принять важные решения по текущей повестке, но и параллельно с этим рассмотреть те законопроекты, которые лежали в Государственной Думе, начиная с 1994 года», — отметил председатель нижней палаты парламента.

Отметим, что в субботу депутаты Госдумы уйдут в отпуск, который продлится до 10 сентября. Свое последние заседание в текущей сессии парламентарии закончили по традиции — прослушали российский гимн.