СМИ назвали США самой опасной страной для родов в развитом мире

США, 27 июля. США является самой опасной в развитом мире страной для родов. К такому выводу пришли журналисты издания USA Today, проанализировав более 150 случаев неблагополучных родов.

«Каждый год более 50 тысяч получают серьезные травмы, около 700 матерей умирают», — сообщили журналисты.

По их словам, большую часть смертей можно было бы предотвратить, если бы женщинам оказали своевременную помощь в больнице. Основная причина — это халатность со стороны медперсонала в ряде больниц США, где врачи и медсестры не проводят осмотры беременных женщин.

Журналисты выяснили, что 15% пациенток, находившихся в тяжелом состоянии, не получали нормального лечения. Кроме того, менее половины рожениц умирали от сердечных приступов, кровотечений и занесенных инфекций.