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СМИ назвали США самой опасной страной для родов в развитом мире
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    СМИ назвали США самой опасной страной для родов в развитом мире

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    СМИ назвали США самой опасной страной для родов в развитом мире

    США, 27 июля. США является самой опасной в развитом мире страной для родов. К такому выводу пришли журналисты издания USA Today, проанализировав более 150 случаев неблагополучных родов.

    «Каждый год более 50 тысяч получают серьезные травмы, около 700 матерей умирают», — сообщили журналисты.

    По их словам, большую часть смертей можно было бы предотвратить, если бы женщинам оказали своевременную помощь в больнице. Основная причина — это халатность со стороны медперсонала в ряде больниц США, где врачи и медсестры не проводят осмотры беременных женщин.

    Журналисты выяснили, что 15% пациенток, находившихся в тяжелом состоянии, не получали нормального лечения. Кроме того, менее половины рожениц умирали от сердечных приступов, кровотечений и занесенных инфекций.

    «США откатываются назад. Сегодня это самое опасное в развитом мире место для родов», —  пришли к выводу американские журналисты.

    Автор: Денис Коробейников
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