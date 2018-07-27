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Власти Москвы найдут «Дому-2» новое место
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    Власти Москвы найдут «Дому-2» новое место

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    Власти Москвы найдут «Дому-2» новое место

    Москва, 27 июля. Департамент строительства Москвы предложил собственнику реалити‐шоу «Дом‐2» новый участок взамен изымаемого для строительства дороги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    Съемочная площадка «Дома-2» под названием «Поляна» находится в районе поселка Летова Роща в Новомосковском административном округе. В этом месте будет построена автомобильная магистраль, которая соединит районы Саларьево и Марьино. Собственнику шоу «Дом-2», которой является компания ООО «ЕТК-Инвест», придется покинуть место в ближайшее время.

    Владельцу реалити‐шоу предложили выбор между компенсацией или новым земельным участком. Собственнику шоу «Дом-2» выбрал новый участок. Участок будет выбран в течение двух месяцев, передает телеканал «360».

    Реалити-шоу «Дом-2» с 2014 года выходит на телеканале ТНТ. За время существования шоу вышло более пяти тысяч выпусков.

    Автор: Артем Никулин
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