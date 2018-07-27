Сирия: государственный флаг САР торжественно подняли над городом Эль-Кунейтра

Дамаск, 27 июля. На центральной площади города Эль-Кунейтра одноименной сирийской провинции прошла торжественная церемония по поднятию государственного флага Сирии.

Мероприятие состоялось на Голанских высотах, которые являются аннексированной Израилем территорией, захваченной у Сирии в 1967 году. Флаг САР был поднят на площади Тахрир при участии тысяч мирных жителей сирийской провинции. Граждане приветствовали бойцов сирийской армии и представителей администрации, передает сирийское национальное агентство САНА.

Стоит отметить, что правительственные войска САР освободили практически всю территорию провинции Эль-Кунейтра. Правительственным силам удалось выбить террористов из опорных пунктов и восстановить контроль над несколькими ключевыми районами.

Большая часть населенных пунктов перешла под контроль армии мирным путем ввиду успешных переговоров офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии с главарями террористических группировок, которые удерживали территорию под своим контролем.