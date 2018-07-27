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Политика
Власти Крыма ответили Макаревичу на слова о сделке с Украиной
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    Власти Крыма ответили Макаревичу на слова о сделке с Украиной

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    Власти Крыма ответили Макаревичу на слова о сделке с Украиной

    Симферополь, 27 июля. Глава комитета парламента Крыма по туризму Алексей Черняк предложил лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревич посетить полуостров, а не прятаться за словами. 

    В Крыму ответили на слова Андрея Макаревич о том, что России в 2014 году следовало заплатить Украине за Крым, чтобы не портить отношения с Киевом. Музыкант добавил, что при таких условиях ездил бы в Крым. 

    Алексей Черняк пригласил Макаревича на полуостров. Он предложил ему лично поговорить с людьми, которые принимали участие в организации референдума. Крымский чиновник считает, что Макаревич не должен «прятаться за высокими словами».

    Если он не хочет приезжать, как артист, пусть приезжает, как турист и россиянин, добавил Черняк. Он напомнил, что Макаревич хорошо знает полуостров и в свое время увлекался и виноделием, и дайвингом.

    «Он может сравнить, что было при Украине с тем же виноделием, когда виноградники вырубались под элитные коттеджи, и что сейчас происходит», — добавил глава комитета по туризму, его слова приводит РИА Новости.

    Напомним, что Крым присоединился к России в марте 2014 года. Жители региона практически единогласно проголосовали на референдуме за вхождение в состав РФ. В Кремле вопрос о принадлежности Крыма считают окончательно закрытым. 

    Власти Крыма ответили Макаревичу на слова о сделке с Украиной

    Автор: Юлия Шелковенко
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