Милонов предложил освободить россиян от работы в жару

Москва, 27 июля. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил освободить от работы россиян в жаркую погоду. По мнению парламентария, нужно ввести дополнительный выходной, который трудящиеся жители РФ смогут отработать в холодное время года, и сократить продолжительность рабочего дня на час.

Милонов рассказал, что в грекоязычных странах среда является наполовину выходным днем, а в особенно жаркую погоду рабочий день начинается раньше и проходит с перерывом. Однако греческую практику, по словам депутата, в мегаполисе реализовать трудно: россияне просто не успеют доехать до дома, чтобы поспать.

«Поэтому в наших странах, когда жара, необходимо сокращать рабочий день на один час», — заявил Милонов в эфире радио «Комсомольская правда».

Он также добавил, что в жаркую погоду рабочую нагрузку необходимо оптимизировать. Депутат предположил, что в жаркие дни, которые в России, по его словам, дольше двух недель не задерживаются, можно увеличить количество выходных.

«Потом доработаем осенью и зимой, когда делать нечего будет, все мерзнуть будут, никуда не пойти — слякоть, реагенты на ногах и все остальное», — пояснил Милонов.

Запустить данную меру парламентарий предложил в виде рекомендации по линии Минтруда. При этом Милонов усомнился в целесообразности своей инициативы в отношении госучреждений. Кроме того, депутат заявил, что «льготу» не нужно распространять на сотрудников сферы обслуживания, поскольку в магазинах «стоят кондиционеры».