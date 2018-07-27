Госдума отчиталась о принятии 44 из 67 законов для обеспечения послания Путина

Москва, 27 июля. Государственная дума России приняла 44 закона из 67, которые необходимы в рамках плана по законодательному обеспечению послания российского лидера Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин отметил, что в рамках первоначального плана Госдуме необходимо было принять 67 законов.

«На сегодняшний день принято 44», — заявил Володин.

В июле, по словам Володина, депутаты рассмотрели 22 законопроекта, которые решают связанные с реализацией национальных проектов задачи. Кроме того, добавил он, осенью Госдума рассмотрит еще 18 законопроектов и еще пять инициатив ожидаются от российского правительства до конца текущего года.

Спикер нижней палаты парламента отметил, что работа над законопроектами «крайне важна», так как она формирует основу достижения целей, которые были определены майскими указами главы государства.

«Это рост реальных доходов граждан и пенсий выше инфляции, снижение в два раза уровня бедности, повышение средней продолжительности жизни свыше 80 лет. Чтобы решить эти задачи, нам необходимо выйти на темпы роста экономики выше мировых», — добавил Володин.

Напомним, в марте российский лидер выступил перед членами российского парламента и обозначил важнейшие задачи развития страны. Среди задач, которые поставил Путин: улучшение жилищных условий россиян, развитие учреждений дошкольного образования и здравоохранения, увеличение пенсий. Глава государства подчеркнул, что Россия может решать задачи нового уровня.