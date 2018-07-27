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Солнцев призвал звезд «Дома-2» грудью встать на защиту проекта
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    Солнцев призвал звезд «Дома-2» грудью встать на защиту проекта

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    Солнцев призвал звезд «Дома-2» грудью встать на защиту проекта

    Москва, 27 июля. Участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев после известий о закрытии программы в Сети призвал телеведущих Алену Водонаеву, Викторию Боню и Ольгу Бузову грудью встать на защиту шоу. По его словам, этот призыв идет «от самого сердца». По мнению Солнцева, нельзя допустить этой катастрофы.

    «Три обнаженные легенды «Дома-2». Присоединяйтесь, девчонки!» — сказал он.

    Он призвал трех секс-символов проекта — Водонаеву, Боню и Бузову устроить протест. По его словам, они должны протестовать топлес.  

    «Я против, и вот мой призыв, мой крик, мой зов от самого сердца», — добавил он.

    Как девушки отреагировали на предложение встать на защиту проекта грудью, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что съемочная площадка «Дома-2» в Москве пойдет под снос. «Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале ТНТ с 11 мая 2004 года и которое воспринимается значительной частью публики, многими журналистами и писателями, экспертами и религиозными деятелями отрицательно и периодически становится объектом жесткой критики.

    Солнцев призвал звезд «Дома-2» грудью встать на защиту проекта

    Автор: Алия Садыкова
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