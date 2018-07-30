Сирия: в Дамаске стартовала 60-я Международная выставка промышленных товаров

Сирия, 30 июля. В столице Сирийской Арабской Республики начала работу юбилейная, 60-я по счету Международная промышленная выставка, а вместе с ней и бизнес-форум. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Вспоминая опыт прошлого года, когда в результате минометного обстрела боевиков из Восточной Гуты погибли четыре человека и еще четверо получили осколочные ранения, власти страны подняли безопасность на новый уровень. В 2018 году охраной гостей и участников форума занимаются солдаты Сирийской арабской армии (САА), сотрудники местных спецслужб и даже специализированные российские компании.

По традиции Международная выставка промтоваров производит фурор, как для рядовых сирийцев, так и для бизнесменов всех мастей. В день открытия в павильонах Экспоцентра Дамаска было не протолкнуться – количество желающих перевалило за несколько тысяч человек. Форум можно с уверенностью назвать крупнейшим промышленным мероприятием на всем Ближнем Востоке.

Выставочный комплекс собрал под своей крышей делегации из более 40 стран: тут и китайские производители автомобильного транспорта гражданского и военного назначения, и ливанские строительные компании, ливанские же производители сельскохозяйственной техники, польская сантехника, иранские краны, сирийские производители водоочистительного оборудования и многое другое.

На форуме были представлены и российские представители. Так, на мероприятии можно было увидеть компанию Vegacy Strategic Services Ltd [Стратегические Услуги Вега – Прим. ред. ФАН], которая была создана на Кипре в 2012 году ветеранами и бывшими сотрудниками специальных морских, армейских и полицейских подразделений Украины, России и Греции.