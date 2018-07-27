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Полеты в космос под угрозой: в США испугались, что планы Трампа могут сорвать высадку американцев на Марсе
Политика
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    Полеты в космос под угрозой: в США испугались, что планы Трампа могут сорвать высадку американцев на Марсе

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    Полеты в космос под угрозой: в США испугались, что планы Трампа могут сорвать высадку американцев на Марсе

    Вашингтон, 27 июля. В США испугались, что планы лидера страны Дональда Трампа снова запустить лунную программу, помешают высадке американцев на Марс. Разработки NASA уже просрочены на семь месяцев, заявил астронавт и сенатор от штата Флорида Билл Нельсон.

    Он напомнил, что на полеты на Марс Штаты планировали осуществить в 2030 году, но никакого подробного плана по запуску астронавтов у NASA до сих пор нет. Свои сомнения в том, что высадка на Красную планету вообще состоится сенатор также объяснил нынешний бюджетом страны, а также тем, что Трамп в отличие от своего предшественника Барака Обама решил сосредоточить внимание на Луне, в то время как Обама, наоборот, отменил космическую программу «Созвездие», предусматривающую пилотируемые полеты на Луну.

    Что касается проблем с финансированием, то еще в 2009 году эксперты заявляли, что бюджет NASA нужно увеличить на три миллиарда долларов для работы в сфере пилотируемых полетов на Марс или Луну, уточняет американское издание Phys.org, специализирующееся на точных и естественных науках.

    Отметим, что Россия намерена начать запуски кораблей на Луну и Марс уже в 2019 году. Об этом в марте этого года сообщал президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что сначала будут осуществляться беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса, а также лунная программа, затем исследование Марса.

    «Первое — это совсем скоро — в 2019 году, потом мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», — уточнил российский лидер в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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