Документы с зарплатой пользователей Google появились в выдаче «Яндекса»

Москва, 27 июля. В поисковую выдачу «Яндекса» снова попали конфиденциальные документы пользователей Google Docs.

Файлы выдаются в поисковом запросе по словам «зарплата» и «график» и содержит файлы с личными данными, сообщает URA.Ru. Пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский обвинил в утечке данных самих пользователей. Он заявил, что со стороны «Яндекса» никакие настройки не менялись, а создатели файлов разрешили к ним публичный доступ.

В июле 2018 года в поисковую раздачу «Яндекса» уже попадали документы из Google Docs. Тогда в поиске отображались файлы с паролями и личными данных пользователей. После инцидента Роскомнадзор отправлял запрос в российскую компанию. Представители «Яндекса» заявляли, что пользователи сами открыли доступ к документам, а поисковик лишь индексирует документы, не защищенные логином и паролем.

Ранее эксперт по компьютерной безопасности в беседе с Федеральным агентством новостей возложил ответственность за утечку данных на разработчиков сайтов.