Меню
Общество
Документы с зарплатой пользователей Google появились в выдаче «Яндекса»
Политика
Глава Руанды рассказал об общем интересе стран Африки и БРИКС
Следующая новость
Загрузка...

    Документы с зарплатой пользователей Google появились в выдаче «Яндекса»

    35

    Документы с зарплатой пользователей Google появились в выдаче «Яндекса»

    Москва, 27 июля. В поисковую выдачу «Яндекса» снова попали конфиденциальные документы пользователей Google Docs.

    Файлы выдаются в поисковом запросе по словам «зарплата» и «график» и содержит файлы с личными данными, сообщает URA.Ru. Пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский обвинил в утечке данных самих пользователей. Он заявил, что со стороны «Яндекса» никакие настройки не менялись, а создатели файлов разрешили к ним публичный доступ.

    В июле 2018 года в поисковую раздачу «Яндекса» уже попадали документы из Google Docs. Тогда в поиске отображались файлы с паролями и личными данных пользователей. После инцидента Роскомнадзор отправлял запрос в российскую компанию. Представители «Яндекса» заявляли, что пользователи сами открыли доступ к документам, а поисковик лишь индексирует документы, не защищенные логином и паролем.

    Ранее эксперт по компьютерной безопасности в беседе с Федеральным агентством новостей возложил ответственность за утечку данных на разработчиков сайтов.

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.