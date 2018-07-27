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Политика
Четыре американские авиакомпании не стали обозначать Тайвань частью Китая
Политика
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    Четыре американские авиакомпании не стали обозначать Тайвань частью Китая

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    Четыре американские авиакомпании не стали обозначать Тайвань частью Китая

    Пекин, 27 июля. Четыре американские авиакомпании не выполнили требование Китая по обозначению Тайваня как части КНР и вновь попросили об отсрочке. Об этом сообщает Управление гражданской авиации Китая.

    В апреле ведомство разослало письма 44 иностранным перевозчикам, дав им 30 дней, чтобы изменить информацию на своих сайтах и обозначить Тайвань китайской территорией. При этом четыре американские авиакомпании United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines и Hawaiian Airlines уже дважды просили дополнительное время на то, чтобы внести изменения.

    Управление гражданской авиации Китая пока не сообщает о возможных санкциях против компаний из США, однако предупреждает, что будет внимательно следить за ситуацией. Напомним, что Пекин последовательно проводит политику «одного Китая», согласно которой территорией КНР считается, как материковая часть страны, так и остров Тайвань.

    Отношения между США и Китаем осложнились после того, как Вашингтон ввел пошлины на китайские товары, обвинив китайские компании в краже американских технологий. Пекин принял ответные меры, подчеркнув при этом, что инициатором «торговой войны» выступили Соединенные Штаты.

    Автор: Антон Соколов
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