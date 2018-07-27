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Нурмагомедов вызвал приговоренного к общественным работам Макгрегора на бой
Политика
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    Нурмагомедов вызвал приговоренного к общественным работам Макгрегора на бой

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    Нурмагомедов вызвал приговоренного к общественным работам Макгрегора на бой

    Москва, 27 июля. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вызвал ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора на бой.

    Накануне стало известно, что ирландец избежал тюремного заключения по делу о нападении на автобус, которое произошло в апреле в Бруклине. Нурмагомедов, обрадовавшись, предложил Макгрегору провести поединок этой осенью в Нью-Йорке.

    «Рад, что он остался на свободе, иначе я бы не смог его наказать», — приводит MMAjunkie слова Нурмагомедова.

    Нурмагомедов вызвал приговоренного к общественным работам Макгрегора на бой

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что американский суд приговорил Макгрегора к пяти дням общественных работ по делу о нападении на автобус. Напомним, в апреле этого года Макгрегор напал на автобус с бойцами UFC. Он стулом разбил окно автобуса, в результате некоторые пассажиры получили мелкие порезы.

    Автор: Дарья Смолина
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