Нурмагомедов вызвал приговоренного к общественным работам Макгрегора на бой

Москва, 27 июля. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вызвал ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора на бой.

Накануне стало известно, что ирландец избежал тюремного заключения по делу о нападении на автобус, которое произошло в апреле в Бруклине. Нурмагомедов, обрадовавшись, предложил Макгрегору провести поединок этой осенью в Нью-Йорке.

«Рад, что он остался на свободе, иначе я бы не смог его наказать», — приводит MMAjunkie слова Нурмагомедова.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что американский суд приговорил Макгрегора к пяти дням общественных работ по делу о нападении на автобус. Напомним, в апреле этого года Макгрегор напал на автобус с бойцами UFC. Он стулом разбил окно автобуса, в результате некоторые пассажиры получили мелкие порезы.