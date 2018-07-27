Шаг навстречу сильному: эксперт назвал очень выгодным для ЮАР соглашение с РФ

Москва, 27 июля. Соглашение о партнерстве в стратегических сферах, подписанное президентами России и ЮАР Владимиром Путиным и Сирилом Рамафосой, является важнейшим шагом в кампании по полноценному возвращению РФ на Черный континент. Таким мнением поделился специалист по Южной Африки Александр Зданевич.

«Африканские лидеры чутко реагируют на изменение конъюнктуры и делают шаг навстречу сильному», — заявил эксперт в интервью Nation News.

Африканист отметил, что Москву и Кейптаун должны, в первую очередь, интересовать совместные энергетические проекты.

Напомним, в Йоханнесбурге в пятницу завершается саммит БРИКС. Как сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, на саммите в том числе обсуждалось строительство в ЮАР атомной электростанции, в котором могут поучаствовать российские компании.

Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве стран по итогам двухсторонних переговоров в четверг.