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Политика
Шаг навстречу сильному: эксперт назвал очень выгодным для ЮАР соглашение с РФ
Политика
Глава Руанды рассказал об общем интересе стран Африки и БРИКС
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    Шаг навстречу сильному: эксперт назвал очень выгодным для ЮАР соглашение с РФ

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    Шаг навстречу сильному: эксперт назвал очень выгодным для ЮАР соглашение с РФ

    Москва, 27 июля. Соглашение о партнерстве в стратегических сферах, подписанное президентами России и ЮАР Владимиром Путиным и Сирилом Рамафосой, является важнейшим шагом в кампании по полноценному возвращению РФ на Черный континент. Таким мнением поделился специалист по Южной Африки Александр Зданевич.

    «Африканские лидеры чутко реагируют на изменение конъюнктуры и делают шаг навстречу сильному», — заявил эксперт в интервью Nation News.

    Африканист отметил, что Москву и Кейптаун должны, в первую очередь, интересовать совместные энергетические проекты.

    Напомним, в Йоханнесбурге в пятницу завершается саммит БРИКС. Как сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, на саммите в том числе обсуждалось строительство в ЮАР атомной электростанции, в котором могут поучаствовать российские компании. 

    Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве стран по итогам двухсторонних переговоров в четверг.

    Автор: Федор Веснин
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