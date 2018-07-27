«Тот еще переговорщик»: эксперты оценили шпаргалки Юнкера на встрече с Трампом

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер использовал в поддержку своих аргументов на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом яркие карточки. На них в упрощенном виде объяснялись темы, которые касаются торговли, сообщают американские СМИ, ссылаясь на источники в ЕС. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сообщается, что на каждой карточке были представлены максимум три параметра по определенной теме. Например, по торговле автомобилями или по стандартной медицинской технике. Всего Юнкер использовал больше десяти таких «шпаргалок».

«Мы знали, что это не научный семинар. Все должно было быть очень просто», — рассказал неназванный представитель ЕС, присутствовавший на встрече.

На фоне торговой войны

Кандидат исторических наук, политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов в комментарии ФАН пояснил: переговоры Юнкера и Трампа — тема весьма любопытная на фоне недавних панических сообщений по поводу того, что США развязали торговую войну не только с Китаем, но и с ЕС. Если посмотреть резолютивную часть этих переговоров, то формулировки там весьма обтекаемые: «будем интенсифицировать работу по данным направлениям», «будем пытаться увеличивать сотрудничество в определенных сферах». Но пытаться и работать совсем не значит сделать и получить конкретный результат, уверен политолог.

«Сами эти переговоры нужны были для того, чтобы успокоить истеблишмент. Но чего стоят слова Трампа, который «меняет показания» по пять раз на дню, — все уже знают. К тому же он достаточно четко проводит экономическую доктрину, которую можно охарактеризовать как старый добрый национальный капитализм, и интересы американского бизнеса — превыше всего. И в данной концепции все эти глобальные рынки ему не особо нужны. Юнкер, кстати, тоже тот еще переговорщик и тоже, в общем, предпочитает не давать четких прогнозов и обещаний. Так что говорить об окончании торговой войны я бы не спешил, даже несмотря на благожелательный тон сообщений об этих переговорах», — добавил Александр Чаусов.

Больше того, заметил эксперт, всех в ближайшие годы ждут очень интересные и глобальные изменения в экономической и торговой модели Западного мира и США в особенности. И, наверное, это даже неплохо. Как минимум в кои-то веки можно четко увидеть выгодополучателей от такой политики Трампа. Это, собственно, тот самый американский национальный бизнес, по отношению к которому Белый дом начал вести четкую протекционистскую политику.

«Интересна здесь и ответная реакция Европы, поскольку там тоже есть силы, работающие на усиление именно национальных рынков. В общем, есть версия, что мы можем увидеть если не демонтаж, то как минимум изрядное ослабление и глобального рынка, и глобализма как экономической концепции. И для России это, кстати, очень хорошо. Потому что у нас есть та самая концепция многополярного мира, которая этот глобализм и может заменить», — заключил Александр Чаусов.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Юнкер не оригинален. Таким методом впервые воспользовался Рональд Рейган в ходе встречи с Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в Женеве в ноябре 1985 года. Перекладывал перед собой карточки и читал по ним, как Юнкер перед Трампом.

«Понятно, что глава Еврокомиссии может про это и не знать. Но сама по себе подобная манера обсуждения говорит о крайне низком интеллектуальном уровне того, кто вынужден к ней прибегать. Рейган имел бойцовские качества, силу воли, упорство, ораторский дар, убежденность в праволиберальных рыночных идеях и приверженность «американской мечте», продуктом которой сам он и являлся. Но при всех сильных сторонах своего политического темперамента он был далек от интеллектуальной деятельности, малообразован и не очень сильно разбирался в нюансах», — рассказал Владимир Соловейчик.

Судя по всему, заметил эксперт, Жан-Клод Юнкер тоже не является эталоном политика. Как многократно писали и показывали СМИ, господин Юнкер злоупотребляет крепкими спиртными напитками, а это сказывается на памяти, быстроте реакции и соображении в целом. Судя по всему, поэтому на ответственных переговорах он и прибег к подобной процедуре. Но не помогло. Согласно первым откликам экономистов и экспертов, ему пришлось уступить Трампу.