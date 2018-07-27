Москва, 27 июля. В России могут ввести утилизационный сбор на велосипеды и велосипедные рамы. Проработать вопрос о необходимости такого сбора вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минпромторгу.

Решение об утилизационном сборе Минпромторг должен принять до 1 октября и подготовить соответствующий законопроект.

Предполагается, что утилизационный сбор будет взиматься разово в пользу государства для обеспечения экологической безопасности окружающей среды и охраны жизни и здоровья человека от вредного воздействия эксплуатации транспортного средства. В настоящее время такой сбор выплачивают автомобилисты.

В случае одобрения утилизационного сбора для велосипедов, его размер может составить до 10% от стоимости, считают эксперты. Как считает глава Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии Павел Шмидов, для отечественных производителей нужно ввести компенсацию по уплате сбора. Таким образом, стоимость российских велосипедов не изменится, передает газета «Известия».

Такая мера, по словам Шмидова, поможет стимулировать российское производство велосипедов. Он отметил, что сегодня на прилавках преобладает велосипедная продукция из Китая: на нее с учетом комплектующих приходится 70% рынка.