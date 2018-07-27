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Посольство Эквадора в Лондоне не комментирует слова президента по делу Ассанжа
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    Посольство Эквадора в Лондоне не комментирует слова президента по делу Ассанжа

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    Посольство Эквадора в Лондоне не комментирует слова президента по делу Ассанжа

    Лондон, 27 июля. Посольство Эквадора в Лондоне отказалось комментировать слова президента южноамериканской страны Ленина Морено по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

    «Я ничего не могу сказать по данному поводу. Но вы можете посмотреть сайт МИД Эквадора, где есть официальное заявление», — цитирует РИА Новости представителя дипмиссии.

    Ранее Морено в ходе своего визита в Британию заявил, что Ассанжу в конечном итоге нужно будет покинуть посольство Эквадора в Лондоне.

    Напомним, в посольстве южноамериканской страны в Лондоне Ассанж находится с 2012 года. Он попросил убежище во избежание экстрадиции шведскими властями в США, где ему грозит тюремное заключение либо смертная казнь за публикацию секретных материалов Государственного департамента США.

    Автор: Дарья Смолина
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