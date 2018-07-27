Радикалы жестоко избили в Чернигове экс-депутата за критику развязанной Киевом войны в Донбассе

Киев, 27 июля. В Чернигове украинские националисты избили экс-депутата областного совета Андрея Кислого. Как стало известно, на бывшего чиновника напали в одном из городских кафе.

Об избиении Кислого сообщил бывший боевик националистического батальона «Азов»* Александр Тарнавский. На своей странице в соцсети Facebook он над написал целый пост, посвященный нападению.

Тарнавский вволю позлорадствовал над избитым. По его мнению, экс-нардеп получил по заслугам, потому как сменил место жительства (Кислый был вынужден уехать в Белоруссию после госпереворота на Украине). Экс-боевик также раскритиковал Кислого за то, что тот неоднократно высказывался против убийств мирного населения Донбасса военными ВСУ и карательных батальонов, а также не разделял нынешнюю политику Киева.

На данный момент известно, что Кислый на несколько дней вернулся в родной город. В одном из кафе на него набросились националисты. В настоящее время пострадавший экс-депутат находится в Белоруссии.

Напомним, неделю назад в Чернигове произошел похожий инцидент. 20 июля на личной странице в Facebook того же Тарнавского появилось видео с пожилым человеком, примотанным скотчем к дорожному знаку на оживленной улице города. При этом на его груди была прикреплена табличка со словами «Я ватник».

«Азов» — украинский нацбатальон, деятельность которого запрещена в РФ