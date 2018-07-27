На Хмельницкой АЭС на Украине произошел сбой в работе энергоблока

Киев, 27 июля. Сбой произошел в работе второго энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции. Об этом сообщила государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС. Произошло «снижение затрат технической воды ответственных потребителей третьего канала системы безопасности».

На данный момент создана комиссия по расследованию инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция в пятницу проверяет сообщение о минировании здания телеканала «Интер» в Киеве. 27 июля в городе проходят праздничные мероприятия Украинской православной церкви в связи с 1030-летием Крещения Руси. В Киев прибыло множество паломников со всех областей Украины, а также из-за рубежа. К охране правопорядка привлечены около пяти тысяч силовиков. Ранее в Верховной раде Украины призвали Киев принять все меры, чтобы избежать провокацией. Парламентарии подчеркнули, что это нужно для достижения мира в государстве.