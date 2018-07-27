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Жертвами ДТП с участием легковушки и грузовика в Дагестане стали пять человек
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    Жертвами ДТП с участием легковушки и грузовика в Дагестане стали пять человек

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    Жертвами ДТП с участием легковушки и грузовика в Дагестане стали пять человек

    Москва, 27 июля. Страшное дорожное происшествие с участием легковушки и грузовика случилось Кизилюртовском районе Дагестана поздним вечером в четверг. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

    Автомобильная авария, в которой столкнулись ВАЗ и КамАЗ, произошла на 771-м километре дороги «Кавказ» около десяти часов вечера в четверг, сообщает «АиФ». Однако информация об автомобильной аварии поступила в ведомство спустя четыре часа.

    «Имеются пострадавшие и погибшие, доставленные в ЦГБ города Кизилюрта», — говорится в сообщении.

    В результате дорожного происшествия погибли находившиеся в легковом автомобиле пять человек. Также, как передает телеканал 360, несколько человек пострадали.

    Причины и обстоятельства автомобильной аварии выясняются.

    Автор: Дарья Смолина
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